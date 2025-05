Raju auto-onnettomuus talvella – maajoukkuemies toipui Suomen mestariksi: "Onneksi ei tarvinnut minua laittaa kentälle"

Vakavan auto-onnettomuuden sisältänyt kausi päättyi lentopalloilija Sakari Mäkisen kohdalla komean uran viidenteen Suomen mestaruuteen.

Mäkinen oli lauantaina mukana juhlimassa seuransa Akaa-Volleyn historian ensimmäistä SM-kultaa, kun joukkue kukisti viidennessä loppuottelussa kotikentällään Hurrikaani-Loimaan erin 3–1.

Kyseessä oli Mäkiselle jo viides Suomen mestaruus Vammalan Lentopallossa tulleiden kultamitalien jälkeen. Hänellä on tilillään mestaruudet myös Hollannin ja Valko-Venäjän liigoista.

Tällä kertaa rooli oli tosin hyvin toisenlainen. Mäkinen ehti saamaan itsensä tammikuussa tapahtuneen auto-onnettomuuden jälkeen siihen kuntoon, että hänet voitiin nimetä Akaan kokoonpanoon pudotuspeleissä. Kentällä hän kävi tekemässä vain yhden syötön neljännessä finaaliottelussa.

– Kun ekoissa peleissä pääsin penkille mukaan, niin olihan se jo henkisesti iso juttu, mutta sanotaan nyt, että kyllä siitä eteenpäin olen aika lailla pystynyt keskittymään siihen, että yritän päästä pelikuntoon.

– Se on ollut tavoite, jota kohti on itse voinut koko ajan mennä. On ollut hienoa päästä mukaan tähän tukemaan jätkiä henkisellä puolella, jos pystyy. Oli kyllä aika poikkeuksellinen kevätkausi itselläni, Mäkinen kertoi ratkaisufinaalin jälkeen.

Sakari Mäkiselle SM-kulta oli jo uran viides.Str / Lehtikuva

Akaa-Volleyn vahvassa joukkueessa pelasivat muun muassa seurajoukkueiden CEV-cupin ranskalaisessa Toursissa voittanut Mäkisen pitkäaikainen maajoukkuetoveri Niklas Seppänen ja kolminkertainen Ruotsin mestari, libero Joel Andersson, mutta avausseitsikossa SM-kulta oli ensimmäinen jokaiselle.

Näin asia oli myös päävalmentaja Olli Kunnarin osalta, joka toki on saavuttanut Suomen mestaruuden kahdesti pelaajana ja kerran apuvalmentajana.

Fyysinen kunto olisi jo riittänyt

Matkalla aamuharjoituksiin tapahtunut nokkakolari vei Mäkisen viikoksi sairaalahoitoon juuri kolmekymppisjuhliensa alla. Törmäys oli raju ja sen aiheuttamista vammoista toipuminen on ottanut maajoukkueen tukipilareihin kuuluneelta yleispelaajalta kuukausia.

– Totta kai siinä fyysiset haasteensa tuli, mutta enemmän se on tietysti henkisellä puolella työskentelyä, kun tajuaa jossain kohtaa, että ei pystykään auttamaan joukkuetta enää tällä kaudella samalla lailla. Siinä joutuu etsimään vähän uutta roolia sitten ja pyrkiä auttamaan joukkuetta kaikin muilla tavoin.

– Koko Akaan lentopalloyhteisö on ollut siinä todella merkittävässä roolissa. Kukaan ei ole kiirehtinyt, että olisi pitänyt päästä nopeammin kentälle, vaan kaikki ovat tukeneet ja antaneet aikaa. Aivan mahtava paikka ollut, Mäkinen kiitteli.

Mäkisen paikkaajaksi seuraan hankittu yhdysvaltalaispelaaja Spencer Olivier nousi vaihtopenkiltä ratkaisevaan rooliin lauantain viidennessä finaalissa. Suomalaispelaaja olisi oman arvionsa mukaan jo ollut pelikunnossa, mutta aika ei enää riittänyt asiassa varmistumiseen.

– Uskallan sanoa, että fyysisesti ollaan aika lähellä, mutta enemmänkin se on pelitouchin puute, Mäkinen sanoo kunnostaan.

– Kun playoffsien aikana pääsin kuntoon, niin ei tässä ollut pelejä, joissa olisi voinut käydä vähän lämmittelemässä. Sitten yritin treeneissä päästä siihen kuntoon, mihin pystyin, mutta onneksi ei tarvinnut nyt minua laittaa kentälle.