Lentopallomiehiltä kova voitto MM-kenraalissa

Suomen miesten lentopallomaajoukkue karisti keskiviikon tappion niskastaan ja pääsee voitokkaana kohti Aasiaa ja 14. syyskuuta Argentiina-pelillä alkavia MM-kisoja. Suomi kukisti torstaina Tshekin suoraan kolmessa erässä. Päivää aiemmin Suomi sai isänniltään Taborissa vain erän.

Torstaina Suomi voitti Tshekin eräpistein 25–23, 25–15 ja 25–19.

Päävalmentaja Olli Kunnari marssitti jälkimmäiseen Tshekki-peliin avauskokoonpanoon keskiviikkona levänneen seitsikon. Hakkurina pelasi Veikka Lindqvist, joka keräsi 15 pistettä vahvoilla hyökkäyksillään. Torjujana kunnostautui Juho Kaunisto, jonka kuudesta torjunnasta viisi osui toiseen erään.

Passarina peliä pyöritti kaksi erää joukkueen kokenein lenkki Eemi Tervaportti, joka liittyi vasta loppukesällä MM-leiritykseen. Tervaportille torstain maaottelu oli uran 263:s. Nykyjoukkueesta yksikään muu pelaaja ei ole yltänyt vielä sataan maaotteluun.

Tervaportti on nyt kaikkien aikojen maaottelulistalla tasoissa kuudentena olevan Pekka Topparin kanssa. Edellä ovat enää Kari Kalin (312 maaottelua), Mikko Esko (305), Tuomas Sammelvuo (294), Antti Siltala (288) ja Jouni Parkkali (269).

Taborissa yleispelaajina hääri kaksikko Nooa Marttila–Antti Ronkainen. Seitsikon täydensivät keskipelaaja Miika Haapaniemi ja libero Niklas Breilin.

Japanin kautta MM-kisoihin

Suomen ja Tshekin keskinäiset ottelut ovat yhä niukasti Tshekin eduksi, sillä maailman rankingissa 21. sijalla oleva Tshekki on voittanut Suomen 16 kertaa, kun Suomi on päässyt keskinäisissä otteluissa 15 voittoon. Suomi on maailmanlistalla 18:s.

Tshekistä Suomen maajoukkue siirtyy Tokioon, jossa se leireilee Kasper Vuorisen valmentaman japanilaisjoukkueen kanssa. Joukkueet pelaavat harjoitusottelun ensi tiistaina ennen kuin Suomi jatkaa kohti MM-paikkakunta Manilaa Filippiineille.

MM-kisojen alkulohkossa Suomi kohtaa Argentiinan lisäksi Ranskan 16. syyskuuta ja Etelä-Korean 18. syyskuuta.