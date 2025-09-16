Suomen lentopallomaajoukkueen kapteeni Antti Ronkainen osasi odottaa Veljeksiltä suurtekoja Filippiinien MM-kisoissa.

Suomi järjesti MM-lentopallossa jymypaukun kaatamalla hallitsevan olympiavoittajan Ranskan erin 3–2 (25–19, 17–25, 29–27, 21–25, 15–9).

Suomi avasi kisat kirvelevällä 2–3-tappiolle Argentiinaa vastaan, joten Ranska-ottelussa joukkue oli jo pakkovoiton edessä. Nyt kaikki on mahdollista aina lohkovoittoon asti.

– Tuntuu aika hyvältä tällä hetkellä. Voitetaan Ranska, joka on voittanut kahdet edelliset olympialaiset, kapteeni Ronkainen tunnelmoi.

– Tiesimme sen ekan pelin jälkeen, että voidaan voittaa ihan kuka vain tässä turnauksessa.

Voitto oli yksi lajihistorian suurimmista. Vuoden 2007 EM-kisoissa Suomi kaatoi matkallaan mitalipeleihin edellisten MM-kisojen hopea- ja pronssimitalistit Puolan ja Bulgarian. Vuonna 2009 kukistui lajin mahtimaa Brasilia Maailmanliigan ottelussa Tampereella. Ranskan kaataminen tapahtui kuitenkin MM-kisoissa, minkä ansiosta sen voisi nostaa jopa näiden saavutusten edelle.

Näistä voitoista Suomen joukkueessa on kokemusta vain nykyisellä päävalmentajalla Olli Kunnarilla, joka kuului silloin maajoukkueen runkopelaajiin.

Kultainen liiga lupasi hyvää

Suomi otti kesällä historiansa ensimmäisen mestaruuden Euroopan Kultaisessa liigassa, josta kuitenkin aivan maailman huippumaat puuttuvat. Siksi Argentiina-ottelu oli hyvä testi Veljeksille.

– Onneksi saimme latauduttua hyvin tähän toiseenkin peliin. Näytti heti alusta asti, että olemme tulleet voittamaan tätä peliä.

– Pelasimme pirun hyvin kesällä Kultaisessa liigassa. Se oli jo osoitus siitä, että ihan sama, kuka on vastassa, niin joka peliä lähdetään voittamaan, Ronkainen sanaili.

Suomella on jäljellä vielä yksi alkulohkon ottelu pisteetöntä Etelä-Koreaa vastaan. Täydet kolme pistettä eli 3–0- tai 3–1-voitto veisi joukkueen erittäin lähelle jatkopaikkaa.

– Nautitaan tästä nyt tämä päivä ja sitten aletaan miettiä Etelä-Koreaa. Tämä on kuitenkin aika tiivis tahti. Pelataan aika lyhyeen aikaan nämä pelit, Ronkainen totesi.