Suomen lakikummajainen: Turvapaikkahakemuksen voi uusia rajattomasti – vuoden 2015 hakemuksia vireillä yhä satoja

– Suomessa on ollut tämä ilmiö: uusintahakijoiden määrä aika merkittävä, ja muissa Pohjoismaissa on erilaisia rajoituksia myös uusintahakemuksen jättämiseen, kertoo tulosalueen johtaja Anu Karppi Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Hakemuksista jopa puolet uusintahakemuksia

– Ulkomaalaislakia on kiristetty viime vuosina velvoittamalla hakija perustelemaan, miksi uusia perusteita ei ole esitetty aiemmin. Näille uusille seikoille on asetettu kriteereitä merkittävyyden suhteen ja uusintahakijoiden työnteko-oikeuteen on tehty tiukennuksia. Jos edellytykset eivät ole täyttyneet, uusintahakemus on voitu jättää tutkimatta, toteaa Karppi.