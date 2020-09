Tekeekö mieli ulkomaille? Tämä sinun tulee tietää matkavakuutuksesta: Osa koronan aiheuttamista kuluista korvataan, toisia taas ei

Matkavakuutuksen näkökulmasta on esimerkiksi aivan eri asia onko ongelmia syntynyt oman sairastumisen vai esimerkiksi yleisen koronatilanteen takia, vaikka matkustajalle itselleen kustannusvaikutukset eri tilanteissa olisivatkin käytännössä samanlaiset.

Vakuutusyhtiöt: Matkavakuutusten ehtoja ei muutettu koronan myötä

MTV Uutiset tiedusteli kolmelta vakuutusyhtiöltä, vastaavatko matkavakuutukset koronaviruksen mahdollisesti tuomiin ongelmiin ja lisäkustannuksiin ulkomaanmatkan aikana. Kysymyksiin vastasivat vakuutusyhtiöt Pohjola, If ja Turva.

Vakuutusyhtiöiden mukaan tiedusteluja matkavakuutuksista on tullut kevääseen verrattuna rauhallisesti. Kyselyjä on tullut matkavakuutusten sijaan enemmänkin siitä, mitä sairausvakuutuksista korvataan.

– Matkavakuutus on normaalisti voimassa, jos sairastuu tai loukkaantuu matkalla eli myös koronaan sairastumisesta johtuvat hoitokulut korvataan. Samoin korvataan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset, jos sairastuu koronaan kotimaassa ennen matkalle lähtöä eikä pysty lähtemään matkalle, kertoo Ifin korvausasiantuntija Anne Koivisto.

Koivisto huomauttaa, että matkavakuutus ei kuitenkaan korvaa kustannuksia, jos haluaa peruuttaa tai keskeyttää matkan ja syynä on koronavirustilanne.

Pohjola Vakuutuksen yksikönpäällikkö Atte Erkamo kertoo, että matkavakuutuksen korvaavuus koronavirukseen liittyvissä tilanteissa riippuu turvan laajuudesta ja vakuutuksen hankinta-ajankohdasta. Erkamon mukaan asiakkaiden on kuitenkin edelleen mahdollista saada Pohjolasta kattava matkustajavakuutus koronan varalle.

Mitä korvataan, jos korona yllättää matkalla? Näin vakuutusyhtiöt vastaavat:

– Kotimaan- ja ulkomaanmatkoilla koronavirukseen sairastuminen on matkasairaus ja kuuluu korvattavaksi. Edellytyksenä matkasairauden korvattavuudelle on, että lääkärinhoitoon on hakeuduttu matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä, kiteyttää Turvan palvelupäällikkö Sanna Luotio.