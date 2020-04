Suomen koronaisin kolkka Uudenmaan jälkeen paljastui – johtajaylilääkäri huolissaan karanteenin rikkojista: "Se on vastuutonta käytöstä"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tuoreiden lukujen mukaan Suomessa on todettu nyt ainaki 2 605 koronavirustartuntaa.

Sekä määrällisesti että alueen väestöön suhteutettuna eniten tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan alueella. Tartuntatapauksia on 1 627 ja ilmaantuvuus on THL:n tietojen mukaan 96,5 tapausta 100 000 ihmistä kohden.