Lauri Markkanen sai huiman saaliin tähdistöäänestyksestä – NBA-legenda äimisteli silti sijoitusta: "Se ei ole oikein"

New Orleans Pelicansia edustava Zion Williamsonin, 22, valinta on kuitenkin myös ihmetyttänyt tuoreeltaan. Zionin NBA-ura on vasta kolmen kauden mittainen, mutta niitä ovat sävyttäneet kauttaaltaan loukkaantumiset. Tällä kaudella 129-kiloinen amerikkalainen on pelannut 17 ottelua vähemmän kuin Markkanen ja 16 ottelua vähemmän kuin liettualainen Domantas Sabanis, joka oli Markkasen tavoin tyrkyllä tähdistöotteluun jo avausviisikon kautta.