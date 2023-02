NBA-legenda täräytti arvionsa Lauri Markkasesta voimasanan kera – paljasti odottaneensa tätä jo vuosia: "Olin todella yllättynyt siitä, mitä hänelle tapahtui"

Phoenix Sunsin riveissä 1992–1996 pelannut Barkley on asettunut peliuransa jälkeen asumaan Arizonaan, ja kertoo kiinnittäneensä huomiota pitkänhuiskeaan suomalaiseen heittokoneeseen kaudella 2016–2017, jolloin tämä pelasi Arizonan yliopistossa.

– Olin todella yllättynyt siitä, mitä hänelle tapahtui (uran alkuvuosina). Ajattelin, että hänestä tulee monivuotinen tähdistöpelaaja. Minä olen vain yrittänyt ymmärtää, miksi hän joutuu jatkuvasti kaupatuksi. Se on aika mieletöntä, ollakseni rehellinen.

– Tämä on jo hänen kolmas joukkueensa NBA:ssa, ja olen miettinyt, kuka ei halua noin lahjakasta pelaajaa joukkueeseensa, Barkley sanoi.

– Hän on tähdistöpelaaja vielä vuosia. Hän on löytänyt oman pelinsä ja osaa hyödyntää taitonsa tässä liigassa, lempinimellä "The Jet" tunnettu Smith huomioi.