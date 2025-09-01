Suomen juoksusensaation pitkä piina on ohi

Kestävyysjuoksija Nathalie Blomqvist on kuntoutunut jalkavaivoistaan. Koko kesän juoksematta ollut Blomqvist saatetaan nähdä vielä katukisoissa syksyn aikana.

Viime kesänä rytinällä suomalaisen yleisurheilun kärkikaartiin noussut Blomqvist on kuntouttanut koko kesän jänne- ja jalkaterävammaansa. Nyt vaivat ovat takana, ja suomalaistähti pääsee taas juoksemaan.

– Nyt olen vihdoin ehjä ja saan palata juoksun pariin. Siihen on silti vielä pitkä matka, että olen hyvässä kunnossa. Harjoituksissa pitää vielä malttaa, Blomqvist sanoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Blomqvist juoksi viime kesänä Rooman EM-kilpailuissa 5 000 metrin finaalissa Suomen ennätyksen 14.44,72 ja sijoittui viidenneksi. Kauden aikana juoksijatähti rikkoi Suomen ennätyksen myös 3 000 metrillä. Pariisin olympialaisista irtosi 13:s sija.

Huippukauden jälkeen odotukset uuteen kesään olivat korkealla. Kausi kuitenkin katkesi ennen kuin se ehti edes alkaa.

– Juuri ennen kuin kesän kilpailukauden piti alkaa, oli pantava peli poikki, Blomqvist kertaa.

– Vaiva tuli jo aiemmin kevään aikana, ja olin sen kanssa vähän liian pitkään. Kun jalka ei toiminut kunnolla, samaan jalkaan tuli sitten vamma jalkaterään, ja niitä kahta piti hoitaa yhtä aikaa.

Jalan vammojen hoito tarkoitti taukoa juoksemisesta.

– Kuntoutus vaati aikaa, mutta olen koko ajan tehnyt voimaharjoituksia ja korvaavaa harjoittelua, joka minulla on eniten ollut pyöräilyä, mutta myös uintia ja crosstrainerin käyttöä, Blomqvist sanoo.

– Jalkaa ei tarvinnut operoida, ja halusin myös välttää kaikenlaisia pikaratkaisuja, enkä ole ottanut kortisonia.

Nyt toiveissa on päästä juoksemaan hyviä treeniviikkoja ja rakentamaan kuntopohjaa, Blomqvist sanoo. Hän aloittaa valmistautumisen ensi kauteen pitkällä harjoitusjaksolla Sveitsissä.

– Jos kaikki menee hyvin, voi olla, että juoksen syksyllä katu-ja maantiekisoja, mutta radalle en vielä mene.