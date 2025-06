Topi Raitaselta iloisia uutisia

Estejuoksija Topi Raitanen on toipunut keväällä harjoituksissa tulleesta värttinäluun murtumasta ja nivelsidevauriosta. Kilpailukautensa kolmen vuoden takainen miesten 3 000 metrin esteiden Euroopan mestari avaa ensi viikon tiistaina Turussa Paavo Nurmi Gamesissa.

Hän tarvitsee kauden alussa kärsivällisyyttä.

– Katsotaan, mihin kellot pysähtyvät. Ei varmasti tule olemaan uran helpoin kisa. Mutta luotan siihen, että kyllä se vauhti sieltä pikkuhiljaa löytyy, Raitanen kertoo Urheiluliiton tiedotteessa.

Hän on palannut parisen viikkoa sitten normaaliharjoittelun pariin onnistuneen Etelä-Afrikan vuoristoleirin jälkeen tulleiden takaiskujen jäljiltä.

– Suomeen tullessa oli ensin kaatuminen ja käden murtuminen. Siitä pari päivää eteenpäin olin Afrikan-tuliaisina kuumeisessa mahataudissa. Niitä parannellessa meni pari viikkoa, minkä jälkeen pääsin treenin makuun, Raitanen luettelee.

– On ilo ja onni, että pääsen kilpailemaan Turussa, koska jouduin perumaan kauden kaksi ensimmäistä kilpailua.

Varman päälle

Raitasen aitatreenit toivat luoton, että käsi toimii esteiden ylityksessä. Hän sanoo, ettei kiirehtinyt kilpailemaan toukokuisten takaiskujen jälkeen.

– Talven harjoittelu meni hyvin. Siksi nyt otin varman päälle käden ja mahataudin kanssa, että saadaan ne paranneltua pois.

Kisakauden ensimmäiset esteet hän ylittää Paavo Nurmi Gamesissa.

– Kaksi kertaa olen käynyt aitoja ylittämässä. Nyt on luottoa siihen, että saan yläkropan hyvin mukaan aitomisliikkeessä. Käsi on kunnossa, ettei sitä tarvitse aitoessa miettiä, Raitanen sanoo.

Ykköstähti Ruppert lähenteli EE-aikaa

Turussa juostaan erittäin kovatasoinen estekilpailu. Sen tähti on hiljattain huimalla Saksan ennätyksellä 8.01,49 Euroopan ennätystäkin hätyytellyt Frederik Ruppert.

– Kiva nähdä, että Ruppert on nostanut selvästi tasoaan. Ei siitä ole monta vuotta, kun hän ei päässyt mukaan EM-finaaliin. Treeni on selvästi osunut ja hän saanut tehtyä ehjän harjoitusjakson, jolla taso on noussut.

Paavo Nurmi Games on lähtölaukaus kilpailukauteen, jonka Raitanen haluaa huipentaa syyskuussa Tokion MM-kilpailuissa.

– Kova startti on Turussa tulossa. Omaan tilanteeseen nähden vähän liian kova kisa, mutta ei auta. Sitä juostaan ja annetaan parasta pöytään.