Kamala Harris antaa haastattelun aiemmin Trumpia myötäilleelle Foxille

Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokas Kamala Harris antaa haastattelun televisiokanava Fox Newsille. Kanava kertoi alkuviikosta, että haastattelu tehdään Pennsylvanian vaa'ankieliosavaltiossa ja se näytetään kello yhdeltä torstaiyönä Suomen aikaa alkavassa ohjelmassa. Kyseessä on Harrisin ensimmäinen virallinen republikaanien presidenttiehdokasta Donald Trumpia aiemmin myötäilleelle Fox Newsille antama haastattelu. Harrisin haastattelijana toimiva Bret Baier sanoo kanavan Instagramissa julkaistulla videolla, että ennakkoon nauhoitettu haastattelu kestäisi noin puolisen tuntia. Trump arvosteli Foxia kovin sanoin kanavan ilmoitettua Harrisin haastattelusta, kertoi muun muassa Politico. Entinen presidentti kirjoitti omalla Truth Social -alustallaan Foxin "menettäneen täysin otteensa". Trump arvosteli myös haastattelijaksi valittua Baieria kutsuen tätä liian pehmeäksi. Kritiikistään huolimatta Trump itse on esiintynyt kanavalla säännöllisesti.

Biden ei ole esiintynyt Foxilla

New York Timesin (NYT) mukaan demokraattien presidenttiehdokas on antanut Fox Newsille haastattelun edellisen kerran vuoden 2016 vaalien alla, kun Hillary Clinton oli kanavan haastateltavana. Esimerkiksi presidentti Joe Biden ei lehden mukaan ole presidenttikautensa aikana esiintynyt kanavalla.



Harrisin halukkuus esiintyä Foxilla saattaa NYT:n mukaan auttaa viestimään, että hän on avoin vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin. Lehti kirjoittaa, että katsojalukuja selvittävän tutkimusyhtiö Nielsenin mukaan Harris voi tavoittaa äänestäjiä, jotka katsovat enemmän Fox Newsia kuin uutiskanava CNN:ää tai MSNBC:tä.



Harris antoi ensimmäisen haastattelunsa presidenttiehdokkaana CNN:lle elokuussa. Viime viikolla hän esiintyi CBS-kanavan 60 minuuttia -ohjelmassa.



Trump ja varapresidentti Harris kohtasivat toisensa syyskuussa Philadelphiassa ABC Newsin väittelyssä. Trump on kieltäytynyt toisesta, Fox Newsin ehdottamasta vaaliväittelystä Harrisia vastaan.



Trumpin ja Harrisin varapresidenttiehdokkaat J.D. Vance ja Tim Walz kohtasivat lokakuun alussa omassa väittelyssään. Waltz on antanut varapresidenttiehdokkaana Fox Newsille kaksi haastattelua.