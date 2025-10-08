Merikarvian seurakunnan kirkkoherra Tom Broberg sai työn Keski-Porin seurakunnasta.

Kesällä 2024 kohun aiheuttanut Merikarvian kirkkoherra Tom Broberg aloitti tiistaina Keski-Porin seurakunnan osa-aikaisena seurakuntapastorina.

Brobergin luotsaama rippileiri keskeytettiin etuajassa, koska hän on käyttänyt leirillä alkoholia ja puhunut nuorille tavalla, joka on koettu epäasialliseksi ja ahdistavaksi. Broberg on ollut virkavapaalla ja vuosilomalla elokuusta 2024 alkaen

– Tom Brobergille on myönnetty virkavapautta Merikarvian seurakunnan kirkkoherran virasta toisen tehtävän hoitamista varten 7.12.2025 asti, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin tiedotteessa kerrotaan.

Alkaneeseen osa-aikaiseen työhön kuuluvat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset sekä yleinen seurakuntatyö.

Kesän 2024 rippikoululeiriin liittyvän syytteen käsittely on määrä olla marraskuun 27. päivä.