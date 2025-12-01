Maastohiihdon maailmancup avattiin viikonloppuna Suomen Rukalla. Päätöspäivän olosuhteet saivat runsaasti rapaa eri maiden hiihtäjiltä.

Rukan viimeisenä kilpailupäivänä oli vuorossa 20 kilometrin kisat. Miesten ykköseksi tuli Norjan Harald Östberg Amundsen ja naisten voittaja oli Ruotsin Jonna Sundling. Oman haasteensa kilpailuille toi jäinen latu.

– Nämä olosuhteet eivät ole kilpailulle sopivia. Se on hengenvaarallista. Laskemme alamäessä 80 kilometrin tuntivauhtia. Piti vain pitää peukkuja ja laskea. Haluaisin oikeastaan kypärän, norjalainen Mattis Stenshagen sanoi Expressenille.

– Tunsin yhdessä kohtaa, että kyse oli siitä, ettei vain kuolisi. Olen sanaton. Se oli toivotonta, Iver Tildheim Andersen totesi NRK:lle.

Britti James Clugnet sanoi, että rata oli täysin hullu. Hän arveli, että lämpötila oli laskenut juuri ennen lähtöä, koska lämmittelyssä rata ei ollut lainkaan yhtä jäinen. Ruotsin Gustaf Berglund oli huolissaan ennen starttia.

– Se oli rankkaa, kovaa, paljon ihmisiä, mutkainen ja jäinen. Ajattelin ennen lähtöä, että tänään joku voi loukkaantua, mutta kaikki näyttää sujuneen hyvin, joten se on hyvä, Berglund sanoi Expressenille.