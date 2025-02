Norjan pomolta dramaattista puhetta Iivo Niskasesta – yhtä asiaa hän ei hyvällä katso

Norjan hiihtomaajoukkueen johtaja Ulf Morten Aune puhuu MTV Urheilulle voimakkain sanoin Iivo Niskasesta.

Influenssaan sairastunut Iivo Niskanen ei kilpaile Trondheimin MM-kilpailuissa ainakaan tällä viikolla lauantain yhdistelmäkilpailussa. Moninkertainen arvokisavoittaja piti Ilta-Sanomien haastattelussa todennäköisenä, että häneltä jäävät koko kisat välistä.

Niskanen oli reilu viikko sitten viikonloppuna juuri voittanut Falunissa päämatkansa 10 kilometrin perinteisen kilpailun suvereenisti ja sijoittunut yhdeksänneksi yhdistelmäkisassa.

Norjan hiihtomaajoukkueen johtaja Ulf Morten Aune kertoo MTV Urheilulle olleensa Niskasen sairastumisesta todella surullinen.

– Hän oli juuri Falunissa todella, todella vahva. Hän on ollut tällä kaudella paras perinteisen hiihtäjä miehissä, Aune kommentoi Trondheimissa.

– Hänelle on henkilökohtaisesti lähes tragedia, jos hän ei ole 100-prosenttisessa kunnossa.

Urheiluhengellä

Norjan hiihtomaajoukkueen johtaja Ulf Morten Aune kommentoi Iivo Niskasen tilannetta apein mielin.Tuomas Hämäläinen

Niskanen on voittanut tällä kaudella 10 kilometrin kisan Falunin lisäksi Rukalla. Molemmilla kerroilla seuraavilla sijoilla on ollut norjalaisia, Falunissa viimeisimmäksi lähimpänä Johannes Hösflot Kläbo.

Niskasen poissaolo ensi tiistailta MM-kisojen 10 kilometriltä kohentaisi norjalaisten voittomahdollisuuksia huomattavasti, mutta Aune ei helpotusta mieti. Hän suhtautuu asiaan vahvalla urheiluhengellä haluten parhaiden olevan viivalla.

– Aina tullaan esittämään kysymyksiä, mitä olisi tapahtunut, jos Iivo olisi ollut paikalla.

Ei reilua

Yle julkaisi maanantaina Norjan yleisradioyhtiö NRK:n sille antamia norjalaiskommentteja Niskasesta. Kaksinkertainen olympiavoittaja ja kolminkertainen maailmanmestari Simen Hegstad Krüger suhtautui suomalaisen sairasteluun jopa skeptisesti.

– Jos kyseessä on oikea influenssa, niin se on todella ikävää. Mutta olen kuullut hänen aiemminkin valittavan sairastumisesta – mutta se onkin ollut liioittelua ja hän on ollut yllättäen kunnossa, sanoi Ylen julkaisemassa artikkelissa.

Myös esimerkiksi eri asiantuntijat ovat spekuloineet Niskasen todellisella tilalla. Aune vastaa suoraan, kun häneltä kysyy, onko reilua käydä moista spekulaatiota silloin, kun toinen on sairaana.

– Ei tietenkään.

– Kun hän sanoo, että hän on kipeä, uskomme siihen.

Aune nostaa esiin, että Niskanen on toisinaan todella vähätellyt kuntoaan, viestien ettei harjoittelu olisi onnistunut hyvin.

– Joskus hän on sanonut, että en ollut niin hyvä, en pystynyt tekemään sitä ja tätä. Sitten hän tulee ja päihittää kaikki. Uskon, että se (spekulointi) on tarkoitettu enemmän sillä tavalla.

– Kun hän kertoo hiihtomaailmalle, uskomme häntä. Me todella toivomme, että näemme hänet täällä ja että hän on niin vahva kuin aina.

2:29 Päävalmentaja Teemu Pasanen kertoo, miten Iivo Niskasen kanssa edetään – pettymys läsnä Suomen hiihtomaajoukkueessa.