Sonjaa, 22, kertoo kutsusta, jonka sai Jasmi Joensuulta – MM-debytantin uralla merkittävä suomalaispanos

Kanadalaishiihtäjä Sonjaa Schmidt, 22, järjesteli suuren yllätyksen taistelemalla tammikuussa jopa maailmancupin palkintokorokesijoituksesta. Nyt hän hiihtää ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan ja kiittää nousustaan aiempaa suomalaisvalmentajaansa.

Kanadan Whitehorsesta kotoisin oleva Sonjaa Schmidt teki viime vuonna historiaa voittamalla ensimmäisenä kanadalaisena hiihdon alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruuden. Sen hän saavutti 21-vuotiaana vapaan hiihtotavan sprintissä.

Schmidt ylsi viime kaudella myös ensimmäistä kertaa urallaan henkilökohtaisesti maailmancupin pisteille sijoittumalla Lahden Salpausselällä vapaan sprintissä 19:nneksi.

Tällä sesongilla Schmidt on ottanut seuraavan askeleen. Tammikuussa hän todella jysäytti ja ylsi Engadinissa maailmancupin sprintissä neljänneksi.

Nyt käynnissä ovat uran ensimmäiset aikuisten arvokisat, Trondheimin MM-karkelot. Niissä ei ole ollut vielä nuoren kanadalaisen menestyksen aika. Vapaan sprintissä tie katkesi karsintaan 37. sijalla, 10+10 kilometrin yhdistelmäkisasta tuli 49:s sija ja viimeisimmäksi tiistaina 10 kilometrin perinteisen väliaikalähdöstä heltisi sijoitus 35.

– Kilpailu on toki kovaa, mutta olen iloinen, että olen täällä, Schmidt sanoi MTV Urheilulle.

Tiistain kisansa valmiiksi saatuaan Schmidt seurasi intensiivisesti, miten kärkinaisille lumisateisessa kisassa kävisi.

– Loppu on brutaali, hän tokaisi.

Suoritukseensa vaikeissa oloissa paremmin vapaan osaajana tunnettu Schmidt oli varsin tyytyväinen. Hän kertoi kroppansa olleen vielä kipeä ja arka sunnuntain yhdistelmäkisan jäljiltä. Kanadalaisen pitopohjasukset tuntuivat aika nopeilta ja pito oli vahva.

– Tiesin, että tästä tulisi rankempi päivä. Töitä saisi tehdä koko ajan.

"Todella hieno valmentaja"

Sonjaa Schmidt uurastamassa 10 kilometrin perinteisen raskasta väliaikalähtökisaa lumisateessa Trondheimin MM-kisoissa.2025 Getty Images

Schmidtiä valmensi edellisten kahden kauden ajan suurelle yleisölle tuntematon suomalaisvalmentaja Jouni Pitkänen. Sittemmin Suomeen palannut Pitkänen toimi myös Albertassa kehityskoutsina.

– Hän oli todella hieno valmentaja. Hänellä on ollut suuri vaikutus kehitykseeni ja siihen, mihin olen päässyt, Schmidt kiitteli.

Hiihtäjä kertoi Pitkäsen tukeneen häntä kaikissa tekemissään päätöksissä.

– Yksi noista päätöksistä oli esimerkiksi puun istutus, jota olen tehnyt kahden kauden ajan saadakseni tuettua (taloudellisesti) hiihtämistäni. Hän todella tuki siinä. Pidin siitä suuresti.

Schmidt on nauttinut ajatuksia hiihdosta pois vievästä työstä. Kanadalainen uskoo sen auttaneen häntä myös menestymään lajin parissa.

Jasmi Joensuu kutsui Suomeen harjoittelemaan

Suomessa Schmidt ei ole itse kilpailemista lukuun ottamatta aikaa viettänyt.

– Jasmi on kuitenkin kutsunut minut sinne harjoittelemaan hänen kanssaan, Schmidt viittaa sprintticupia johtavaan Joensuuhun, joka on opiskellut ja urheillut aiemmin Pohjois-Amerikassa Denverin yliopistossa.

Schmidt haluaisi saada kuvion vielä sovitettua aikatauluihinsa. Siitä, milloin se voisi tapahtua, hänellä ei ole vielä kaavailuja.

– Ehkä joku päivä.

Viihdettä yleisölle

Sonjaa Schmidt on tehnyt parhaat tuloksensa vapaalla hiihtotavalla. Etenkin sprintti on ollut hänelle vahva matka.IMAGO/motivio/ All Over Press

Trondheimin MM-kisoissa vielä ainakin perjantaisessa viestissä kilpailemassa oleva Schmidt hamuaa urallaan etenkin edustaa Kanadaa olympialaisissa. Hän haluaa myös olla tuomassa lisää katsojia lajin pariin sen sijaan että yleisö kuihtuisi.

– Laji on hyvin jännittävää ja sitä on hauska katsoa. Haluan olla kilpailija ja urheilija, jota on kuva katsoa.

– Haluan toki hiihtää nopeasti mutta haluan myös näyttää persoonaani, että rakastan tätä. Jos rakastat jotain ja pidät hauskaa, se on todella upea juttu.

Hauskana ja energisenä persoonana itseään pitävällä Schmidtillä oli esimerkki yhdistelmäkisasta, joka ei hänenkään sanojensa mukaan ollut hänelle paras kisa.

– Olin aika kaukana, eikä ketään ollut ympärilläni. Hymyilin ja heiluttelin yleisölle, ja se villiintyi. Se oli aika upeaa. Vaikka sinulla olisi huono kisa, sinulla voi silti olla hyvä päivä ja hauskaa.