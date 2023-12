Norjassa hämmästellään suomalaisratkaisua – Aino-Kaisa Saarinen: "Olen huolissani"

– On siistiä ja uskomattoman vaikuttavaa, että tällainen aikuinen urheilija ylläpitää tasoa, jonka turvin hän on urheilullisesti maailman huipulla, Skinstad sanoi Dagbladetille

– Suomessa on paljon hiihtäjiä, ja minusta on siksi huolestuttavaa, etteivät he ole parempia. Suomen pitäisi olla yhtä hyvä kuin Norja ja Ruotsi. Suomen naisten maastohiihdossa on jotain pielessä. Seuraukset voi nähdä siitä, että Roponen on urheilullisesti pelissä.