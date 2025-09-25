Entinen maajoukkuehiihtäjä Susanna Saapunki sai torstaina ensimmäisen arvokisamitalinsa nykyisestä lajistaan vuorijuoksusta. Saapunki sijoittui toiseksi MM-kisojen 6,5 kilometrin ylämäkikilpailussa Pyreneillä Espanjassa.

– Oli hieno tunne onnistua tällä tasolla MM-kisoissa. Olen sitä odottanut varsinkin, kun olin sairaana edellisissä MM-kisoissa toissa vuonna Innsbruckissa. Viime vuoden EM-kisoissakin oli vaikeuksia allergiaoireiden kanssa, Saapunki sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Voittajaksi juoksi Saksan Nina Engelhard 26 sekunnin erolla suomalaiseen.

– Ugandalaisjuoksija ja Saksan Nina Engelhard lähtivät pitämään vauhtia. Juostiin alussa porukkana, ja kahden kilometrin jälkeen menin ugandalaisen ohi. Ninaan pysyin koko ajan näköyhteydessä.

– Kilpailun puolessa välissä minulle huudettiin, että saan Ninaa kiinni, mutta sitten tosi jyrkällä loppujyrkänteellä hän oli vaan parempi.

Kolmanneksi sijoittui Yhdysvaltain Anna Gibson.

Saapunki vaihtoi hiihdosta vuorijuoksuun vuonna 2021. Tänä vuonna hän on ollut hyvässä vedossa, sillä elokuun lopussa Saapunki voitti Sloveniassa ylämäkilpailun maailmancupin finaalin. Saapunki kilpailee Canfrancissa MM-kisoissa vielä 15 kilometrin kisan sunnuntaina.