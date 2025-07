Suomalaistähti kyynelehti – päättyikö juuri uran viimeinen henkilökohtainen MM-kilpailu?

Korkein odotuksin suunnistuksen MM-kotikilpailuihin lähteneen Venla Harjun tunteet olivat pinnassa rajun pitkän matkan suorituksen jälkeen Kuopion Neulamäen stadionilla.

Harju kohensi keskiviikon keskimatkan 11. sijaansa ja sijoittui kotiyleisön edessä kuudenneksi naisten pitkällä matkalla, mutta Tampereen Pyrinnön suunnistajan tavoite henkilökohtaisesta mitalista ei täyttynyt. Oman lisänsä tunnemyrskyyn toivat oma 35-vuotissyntymäpäivä sekä kysymys suunnistusuran jatkumisesta.

Neulamäen stadionin tuhatpäinen yleisö toivotti Harjun metsästä maaliin onnittelulaulun säestyksellä.

– Vähän meinasin liikuttua ennen vikaa rastia, kun stadionin kuulutuksesta kuului laulua. Talven aikana olen haaveillut, että tästä olisi saanut vielä hienomman synttärilahjan, jos olisi mitaleille päässyt, Harju kertasi urakkansa jälkeen voipuneena.

– Nyt ei ihan niin hyvää tullut, mutta voin olla ihan tyytyväinen kuuden joukkoon pääsemisestä.

Harju vietti kovalla 13,3 kilometrin radalla reilut sata minuuttia ja taipui maalissa reilulla kuudella ja puolella minuutilla kisan voittoon puristaneelle Sveitsin Simona Aebersoldille. Torstain kisa oli erityisen raju, sillä keskimatkan jälkeen naisille jäi palautumisaikaa vain parisenkymmentä tuntia.

– Tosi vaikeaa tässä vaiheessa arvioida, menivätkö ne reitinvalinnat sinne päin yhtään. Tuntui välillä, ettei ollut yhtään hyviä reittejä, mutta yritin vain puskea. Oli raskaat jalat, joten niitä piti fyysisesti myös käskyttää, Harju myönsi.

"On se mahdollista"

Venla Harju saattoi suunnistaa uransa viimeisen henkilökohtaisen MM-kilpailun.Lehtikuva

Vaikka Harjun henkilökohtainen mitali uran toisissa MM-kotikilpailuissa jäi haaveeksi, tamperelainen kertoi nauttineensa täysin siemauksin kisavalmistautumisesta.

– Totta kai on vähän tyhjä fiilis, kun on väsynyt ja tunteet ovat pinnassa. Tämä on kliseistä, mutta minulla on ollut todella kivaa tähdätä näihin. On ollut merkityksellistä viettää sellaista arkea ja on tuntunut kivalta tähdätä kisoihin, vaikka isointa palkintoa ei tullutkaan, Harju sanoi ja herkistyi kyyneliin.

Kuusinkertaiselta MM-mitalistilta kysyttiin myös, oliko Neulamäen pitkän matkan finaali mahdollisesti hänen uransa viimeinen henkilökohtainen MM-matka.

– On se mahdollista. Yleensä vasta syksyllä olen tehnyt päätöksen (uran jatkosta), Harju sanoi ja kertoi tähtäävänsä tulevina viikkoina Suomen kilpailuihin ja Ruotsin O-Ringen-suunnistuskisoihin.

Haapala suunnisti nousujohteisesti

Suomen Ida Haapala jatkoi pirteitä suunnistuksiaan MM-Kuopiossa ja nappasi keskimatkan yhdeksännen sijansa jatkoksi pitkän matkan kahdeksannen sijan. Haapala, 24, teki kotikaupungissaan nousujohteisen suorituksen, vaikka ero voittajaan venähtikin yli kymmeneen minuuttiin.

– Loppua kohden tuntui koko ajan paremmalta. Alussa tein vähän tyhmiä virheitä, kun en esimerkiksi löytänyt aidasta aukkoa. Tyhmää tuhlata sellaiseen aikaa, mutta ei voi mitään, Haapala kommentoi.

Haapala nappasi MM-Kuopiossa uransa parhaat arvokisasijoituksensa henkilökohtaisilla matkoilla, mutta se ei kisan jälkeen piristänyt kuopiolaista.

– En ole kauhean tyytyväinen suoritukseen, mutta nautin silti täällä juoksemisesta. Oli kivaa juosta kotiyleisön kannustuksessa, siitä ei voi valittaa. Itseltäni odotin vähän enemmän.

Suomen kolmas edustaja Marika Teini keskeytti kilpailun jalkavaivaan. Ruotsin Tove Alexandersson taipui lopussa yhdeksällä sekunnilla Aebersoldille ja otti MM-hopeaa. Pronssi meni Norjan Andrine Benjaminsenille.