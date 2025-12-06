Suomi aloitti salibandyn naisten MM-turnauksen Tshekissä tasapelipisteellä, kun avausottelu Ruotsia vastaan päättyi 3–3-tulokseen.

Suomi siirtyi ottelun toisessa erässä kahden maalin tappioasemasta 3–2-johtoon Suvi Hämäläisen, Milla Nordlundin ja Meri-Helmi Höynälän maaleilla. Ruotsi nousi erän lopussa vielä tasoihin, ja kolmas erä pelattiin maaleitta.



Suomi kohtaa Tshekissä pelattavan MM-turnauksen alkulohkossa sunnuntaina Slovakian ja maanantaina Puolan.



Suomen salibandynaiset ovat voittaneet maailmanmestaruuden viimeksi vuonna 2001. Kaksi vuotta sitten Suomi hävisi Ruotsille MM-finaalin 4–6.