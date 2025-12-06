Johanna Matintalo oli parhaana suomalaisena 14:s Trondheimin maailmancupin 20 kilomterin yhdistelmäkisassa lauantaina.

Matintalo oli suomalaisista ainoa, joka pysyi kärkiryhmässä koko perinteisen osuuden ajan. Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski putosivat kärkiporukasta reilusti jo perinteisellä.

Vapaalla kärjen vauhti osoittautui Matintalolle kuitenkin nopeasti liian kovaksi ja suomalainen putosi kärkiryhmästä ja takaa-ajoryhmäkin ajoi suomalaisen kiinni.

Matintalo oli kuitenkin lopulta loppukirissä Vilma Ryyttyä ja Kerttu Niskasta vahvempi ja oli 14:s (+1.00,2). Ryytty oli 16:s (+1.02,6) ja Niskanen 19:s (+1.04,7).

Pärmäkosken osalta kisa oli suuri pettymys. Hän jäi lopputuloksissa sijalle 26 (+1.50,0). Vilma Nissinen oli 32:s (+2.42,9).

Kisan voiton vei jännittävän loppukiritaistelun jälkeen USA:n Jessie Diggins ennen Norjan Heidi Wengiä ja Ruotsin Ebba Anderssonia.