Suomen eläkepulma näkyy Varman luvuissa jo 500 miljoonan euron voimalla – näin Risto Murto varjelisi ennätyksellisiä sijoitusmiljardeja nuorille sukupolville

Työeläkeyhtiö Varma on tehnyt tänä vuonna 6,7 miljardia euroa rahaa sijoituksillaan. Sijoitusten markkina-arvo on nyt yli 56 miljardia euroa, mikä on Varman ennätys. Tuottoprosentti oli 13,5. Varma kertoi tänään vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen tuloksestaan.

– Meillä on hyvät sijoitustuotot, mutta kannattaa huomata, että me maksamme enemmän eläkkeitä kuin meille tulee sisään vakuutusmaksuja. Eli ilman eläketuottoja meidän eläkevarallisuus tulisi alaspäin. Olisi tärkeätä, että seuraaville sukupolville säästettäisiin eläkevarallisuutta. Se antaa puskuria ja varmuutta tulevista eläkkeistä, Murto toteaa.

Epävarmuus lisääntyy

– Tunnelma taloudessa on muuttunut. Aikaisemmin on ollut selvää, että lähdemme nopeaan nousukauteen, mutta nyt epävarmuus on lisääntynyt. Kansainvälisessä ympäristössä on saatu huonoja kasvulukuja sekä Yhdysvalloista että Kiinasta. On ristiaallokko-tilanne, hän pohtii.