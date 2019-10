Varman toimitusjohtaja Risto Murto MTV:n Uutisextrassa: Syntyvyyden lasku uhkaa tulevaisuuden eläkkeitä ja hyvinvointipalveluita

– Vaikutus on iso, mutta se vaikutus tulee sitten 20-30 vuoden päästä, eli aikaviipeet ovat suuret, arvioi Murto.

–Jos käy niin, että syntyvyys jää näin alhaiseksi, niin kohta meidän pitää vähentää päivähoitopaikkoja, koulujen aloituspaikkoja ja monta muuta asiaa. Tässä on edessä suuri resurssien siirto nuorilta ja lapsilta vanhusten hoitoon, kuvailee Murto.

Murron mukaan on sekä tulevien eläkkeensaajien että hyvinvointipalvelujen käyttäjien etu, että talous kasvaa. Myös työvoimaa pitäisi saada lisää vaikka ulkomailta.

– Siitä ei päästä yli tai ympäri, että meidän tulevan kasvun ja hyvinvoinnin kannalta on hyvin ratkaisevaa, kuinka paljon meillä on työvoimaa ja kuinka monta kättä meillä on töissä, toteaa Murto.