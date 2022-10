Eläkkeet kasvavat lähivuosina palkkoja nopeammin: "Hyvä, että vaikeassa tilanteessa tulee edes jotain"

– Tottakai kuulostaa mukavalta, että eläke jonkin verran nousee, mutta en tiedä korvaako se kaikkia kustannuksia. Me ei vielä tiedetä, mitä kaikkea siitä seuraa, pohtii Riitta Toivonoja.

Sijoitustuoton merkitys kasvaa

Eläkkeiden rahoitus on entistä enemmän tulevien sijoitustuottojen varassa.

– Siinä on oikeastaan kaksi syytä. Eläkevarojen tuotot ovat viime vuosina olleet poikkeuksellisen hyviä. Varoja on paljon. osastopäällikkö Ismo Risku Eläketurvakeskuksesta sanoo.

– Toinen on heikko väestönkehitys, kun työvoimaan on tulossa vähän työntekijöitä, niin palkkasumman kasvu on vaatimatonta. Myös tämä korostaa sitä sijoitustuottojen merkitystä.