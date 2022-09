Naton sotilaskomitean johtaja: Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon lisää Itämeren turvallisuutta

– Keskustelut maiden roolista Natossa aloitetaan, kun kaikki jäsenmaat ovat hyväksyneet liittymisen. He olivat täällä oppimassa, miten keskustelemme näistä asioista ja mistä keskustelemme, Bauer sanoi.

"Nato tukee Ukrainaa niin kauan kuin tarpeen"

–Epäilemättä uusi aika on koittanut maailman turvallisuustilanteessa. On täysin selvää, että tässä konfliktissa on kyse suuremmasta asiasta kuin vain Ukrainasta.