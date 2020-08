Viranomaiset varoittavat markkinoilla liikkuvista vaatimusten vastaisista maskeista – osaan jopa väärennetty merkintöjä suojaavuudesta

– Tarkastuksissa vaatimusten vastaisia henkilönsuojaimia on löytynyt ympäri Suomea, ja ne ovat markkinoilla huomattavan yleisiä. Tavallisin puute on tuotteen testausraportin ja suojaimen merkintöjen puuttuminen, jolloin kuluttaja ei voi tietää, onko tuotetta lainkaan testattu, kertoo työsuojelutarkastaja Antero Nissinen Pohjois-Suomen avista.

Tartunnalta suojaaminen usein epäselvää

Toinen yleinen epäselvyys liittyy avin mukaan hengityssuojaimien sekä niin sanottujen kansanmaskien välisiin eroihin. Hengityssuojaimen tarkoitus on suojata käyttäjää saamasta koronavirustartuntaa ja tartuttamasta muita, ja sen voi tunnistaa CE-merkinnästä. Kasvomaskien tarkoituksena taas on ainoastaan estää käyttäjää tartuttamasta muita.

– Esimerkiksi käsintehdyt kangasmaskit ovat kansanmaskeja, eikä niiden markkinoinnissa tulisi väittää maskien suojaavan käyttäjäänsä tartunnoilta. Markkinoilta löytyy yleisesti myös maskeja, joihin on väärennetty CE-merkintä tai joiden väitetään suojaavan tartunnoilta, vaikka todellisuudessa näin ei ole, Nissinen kertoo.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan hengityssuojaimen ja kansanmaskin väliseen eroon on liittynyt paljon harhaanjohtavaa markkinointia.

– Koko pandemian aikana meille on tullut kuutisenkymmentä ilmoitusta maskeihin liittyen, ja näistä valtaosa liittyy nimenomaan sekoitettavuuteen tuotteen käyttötarkoituksen osalta. Ilmoitusten mukaan kansanmaskeista on annettu väärää kuvaa sen suojaavuudesta, Tukesin ylitarkastaja Reija Sironen kertoo.

Maskien hinnoittelu koetaan epäreiluna

Valituksia on tullut jonkin verran myös liittyen maskien hinnoitteluun sekä palautusoikeuksiin, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

– Esimerkiksi maskisuosituksen astuttua voimaan ihmiset raportoivat hintojen noususta. Hinnoittelu on kuitenkin vapaata ja perustuu kysynnän ja tarjonnan lakeihin. Tärkeää on, ettei hinnoittelusta anneta väärää tietoa eli esimerkiksi väitetä, että tuotteen lähtöhinta olisi ollut korkeampi kuin mitä se todellisuudessa on ollut, KKV:n kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala kertoo.