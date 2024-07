Suomella jättimäinen sauma – tähän ei uskonut "lähes kukaan"

– Silloin ei Euroopassa ollut yhtään ihmistä tai ainakaan monta, joka uskoi meidän voivan olla tässä tilanteessa: viimeisessä pelissä pelataan suorasta kisapaikasta. Kaikki muut lohkon maat ovat selkeästi meidän yläpuolella maajoukkuerankingissa ja myös sellaisia, jotka ovat jokaisissa EM- ja MM-lopputurnauksissa. Mutta olemme pelanneet itsemme tähän tilanteeseen, ja siitä jokainen meistä on ylpeä, päävalmentaja Marko Saloranta hehkutteli ottelun aattona puhelimitse Bolzanosta.

– Ja porukassa on sopiva lataus. Ei olla liian tyytyväisiä tähän, mutta ei myöskään jännitetä liikaa. Eikä takaporttia (joka tapauksessa odottavaa jatkokarsintaa) mieti kukaan.

– Uskon italialaisten ajattelevan, että he kyllä tämän pelin tulevat voittamaan. Toki se, että voitettiin ensimmäinen kohtaaminen (huhtikuussa Helsingissä 2–1) tekee sen, etteivät he enää aliarvioi meitä. Mutta kyllä kansa täällä odottaa, että Italia voittaa, Italiassa pelaava Oona Sevenius pohti.

Suomi on karsintojen viidessä ottelussaan noussut tappiolta kerran voittoon ja kahdesti tasoihin (Norja-pelin ohella Hollantia vastaan kesäkuussa). Sinnikkyyttä on riittänyt ja riittää tiistainakin, mutta päävalmentaja Salorannalla on toki ratkaisupeliin kaino toive tai parikin.