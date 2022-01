Suomen sankarimaalivahti unelmoi futsalin EM-kullasta – "Aika pienten piirien juttua tämä oli"

– Ei vastustaja ainakaan helpotu. Olemme kuitenkin pystyneet aikaisemminkin horjuttamaan Portugalia ja varmasti pystymme nytkin. Portugalilla on laadukkaita yksilöitä, jotka tekevät kaikki asiat todella hyvin, Savolainen tiivistää.

Alkulohkossaan toiseksi sijoittunut Suomi on edennyt Hollannin EM-turnauksen puolivälieriin pelattuaan Italian kanssa tasan, hävittyään Kazakstanille ja voitettuaan ikimuistoisesti perjantaina Slovenian. Portugali on toistaiseksi jyrännyt voitosta voittoon.

"Aika pienten piirien juttua tämä oli"

Futsalmiesten viime vuosien menestys on nostanut lajia Suomessa aiempaa enemmän valokeilaan.

– Aika pienten piirien juttua tämä aikaisemmin oli, mutta muutaman viime vuoden aikana kiinnostus on selvästi kasvanut, Savolainen vahvistaa.

Suomi on usein ikävä vastustaja, sillä se prässää tehokkaasti, puolustaa tiiviisti ja viimeistelee tehokkaasti. Savolaisen mukaan maajoukkueen menestyksellä on merkitystä koko futsalille Suomessa.

– Suuri yleisö on ehkä taas herännyt pikkaisen enemmän lajiimme, ja toivottavasti sitä pystytään jotenkin hyödyntämään jatkossa.

– Varmasti jokainen unelmoi EM-kullasta, kun tänne turnaukseen on lähdetty. Pitkä ja kivinen tie se varmasti on, mutta kun jatkoon on päästy, niin miksemme unelmoisi.