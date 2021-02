Suomeen saapuvilta risteilymatkustajilta odotetaan nyt koronatodistusta – "Ohjeistukset ovat keskenään ristiriitaisia ja sekavia"

Asia on herättänyt hämmennystä Suomeen Virosta ja Ruotsista pyrkivissä laivamatkustajissa.

"Nämä ohjeistukset, joita Suomesta on tullut, ovat ristiriitaisia keskenään"

MTV Uutisten Viron kirjeenvaihtaja Petri Saraste kertoo, että Tallinkille on tullut valtavasti viestejä siitä, milloin rajoituksen astuvat voimaan ja mitä kaivataan.

– Kun on Suomen kansalainen, on oikeus palata Suomeen. Erityisesti siis se kysymys on ilmassa, voiko laivayhtiön sääntö mennä Suomen perustuslain yli. Sitä Tallinkin edustajat joutuvat nyt selvittämään ja selittämään, Saraste kertoo.