Matkailun vapauttamista vaatinut Viro laittoi Suomen keltaiselle listalle – tämä oli päätöksen taustalla: "Sitä ollaan täällä pelästytty"

Asetus tarkoittaa sitä, että Suomesta saapuvien matkailijoiden on esitettävä rajalla koronatodistus, joka todistaa matkailijan jo sairastaneen jo koronan, olevan rokotettu tai tehneen negatiiviseksi osoittautuneen koronatestin korkeintaan 72 tuntia ennen maahan saapumistaan.

– On sanottava, että tämä on aivan linjassa kaikkien muiden Euroopan maiden kanssa. Muun muassa Italia, Sveitsi ja Belgia ovat maita, joiden kanssa tehtiin aivan samalla lailla. Myös niistä maista saapuminen on paljon vaikeampaa.