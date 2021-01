Torniossa alkoivat tänään rajatarkastukset – osa on käynyt Suomen puolella vain testeissä: "Tietenkään ei varsinainen tavoite"

– Niitä voi käsitellä yhtenä kaupunkina. Tämä on ollut paikallisille pieni ongelma, että vedetään keskelle kaupunkia raja. Kaupunkien välillä on tosi paljon sukkulointia, toteaa yliluutnantti Jari Rantala Länsi-Suomen merivartiosta.

"Jonoja ei ole tullut"

– Paljonko se on hiljentynyt, on vaikea sanoa vielä. Mitään jonoja ei ole tullut, mitä me vähän odotimme, Rantala kertoo STT:lle.

THL:n suositus on, että Suomeen saapuva matkustaja käy testissä rajalla, ellei hänellä ole todistusta 72 tuntia aiemmin otetusta testistä. Suositus koskee matkustajia, jotka saapuvat maista, joissa koronailmaantuvuus on kahdelta viikolta yli 25 sataatuhatta asukasta kohti.

"Todella pieni ero"

Liikenne Virosta hiljeni tyystin

Rajavartiolaitos on arvioinut, että uusien rajoitusten vaikutuksen on arvioitu olevan suurin juuri Suomen ja Viron väliseen liikenteeseen.

Testiosuus kohentunut matkustajien vähetessä

Vuosaaren satamassa on toiminnassa myös drive in -testaus automatkustajille. Se on tulossa pian myös muihin Helsingin satamiin. Automatkustajista muutama on käynyt tänään testissä terminaaleissa.