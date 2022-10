Asiantuntijat listasivat MTV Uutisille tulevan tuloskauden voittajat ja häviäjät "Jako on selvä"

– Ylipäätään aika hyviä lukemia on odotettavissa. Suomessa vielä kaksinumeroista kasvua jos katsoo liikevaihtoa tai tulosta.

– Jos globaalisti mietitään, niin kovimmat kasvajat ovat energia- ja kaasupuolella, jossa myytävän tuotteen hinta noussut voimakkaasti. Suomessa metsäyhtiöillä menee vielä melko hyvin; dollari on vahvistunut voimakkaasti ja sellun hinta vielä voimakkaassa nousussa vuoden takaiseen verrattuna.

Saaren mukaan haastavampi tilanne on yhtiöillä, jotka ovat tehneet liiketoimintaa Venäjällä tai Kiinassa. Samoin kuluttajapuolella.

Energia määrittelevä tekijä

OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkisen mukaan voittajien ja häviäjien jako voidaan tehdä sen perusteella, kuinka riippuvainen yhtiö on energiasta.

– Ne, jotka ostavat paljon energiaa markkinoilta ovat todennäköisesti sellaisia, joilla kehitys on epäsuotuisaa ja sitten on muutama yhtiö, jotka ovat korostetun omavaraisia tuotannossa energian osalta tai jopa myyvät energiaa markkinoille.

– Toinen erottava tekijä on siinä, millainen on yhtiön hinnoitteluvoima, eli kuinka helposti yhtiö on saanut siirrettyä kohonneita hintoja tuotteisiin.