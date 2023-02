Yritysten tuloskunto säilymässä taantuman uhasta huolimatta – osakekurssit voivat heilua voimakkaasti

Pörssiyritysten tulosjulkistukset viime vuoden lopun osalta ovat loppusuoralla ja monen yrityksen raportit ovat edelleen olleet voittoisia. Kasvu on jatkunut ainakin hitaana.

– Suomen osalta tulokset ovat näyttäneet aika hyviltä, kun katsoo, kuinka moni suurista yhtiöistä on kasvattanut liiketulosta. Siellä on käytännössä kolme neljästä yhtiöstä kasvattanut liiketulosta. Ja globaalisti, kun katsotaan, niin Yhdysvalloissa potti on pienessä laskussa, mutta kuitenkin vain hyvin pienessä, kertoo Nordean päästrategi Antti Saari.