Suomalaisyrityksillä ei enää toimintaa Venäjällä

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 2,2 prosentilla on vetäytymisprosessi Venäjältä edelleen kesken, mutta varsinaista liiketoimintaa Venäjällä ei kyselyn mukaan ole enää yhdelläkään suomalaisyrityksellä.

– Suomalaisyritykset ovat poistuneet esimerkillisesti Venäjältä. Vetäytymisprosessit aloitettiin heti sodan alettua, eivätkä ne ole olleet kaikille yrityksille helppoja. Nyt näyttää siltä, että ne on saatu kutakuinkin päätökseen, Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo sanoo tiedotteessa.



Ukraina-kiinnostus kasvussa

– Sellaisten yritysten määrä, jotka aikovat osallistua Ukrainan jälleenrakentamiseen, on kyselyjemme mukaan ollut hienoisessa kasvussa. Tämä on hyvä asia, sillä Ukrainan pyrkiessä rakentamaan maansa uudelleen suomalaisyrityksillä on paljon osaamista ja annettavaa, Pohjanheimo sanoo.