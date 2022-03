Kysely: Monet yrittäjät ovat valmiita palkkaamaan ukrainalaisia

Kyselyn perusteella ilmenee, että mitä enemmän henkilöitä yritys työllistää, sitä vahvemmat palkkaamisaikeet ovat. 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä 64 prosenttia on valmis palkkaamaan Ukrainasta saapuvia ihmisiä ja yli 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä peräti 79 prosentilla on valmius palkata.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja sitä varten haastateltiin lähes 1 300 yrityksen edustajaa 4.–9. maaliskuuta välisenä aikana. Kyselyn virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

– On selvää, että sota vaikuttaa kaikenkokoisiin yrityksiin maassamme. Nyt parasta yrittäjyyspolitiikkaa on varmistaa Suomen vakaus muuttuneessa turvallisuusympäristössä. On pidettävä huoli siitä, että Suomeen uskalletaan jatkossakin sijoittaa, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.