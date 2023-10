Alan Wake II on matkalla kaikkien aikojen arvostetuimmaksi suomalaiseksi konsolipeliksi: "Sokka on irti, jos totta puhun"

Ensimmäiset arvostelut psykologisen trillerin jatko-osasta ovat olleet ylistäviä. Ulkomaalaiset mediat ovat kehuneet vuolaasti perjantaina julkaisunsa saanutta peliä.

– Alan Wake 2 on ehkä yksi parhaista tarinankerronnallisista teoksista, se on ehdottomasti pelaamisen arvoinen tapaus. (CGMagazine)

– Pidän sitä nykyaikaisena kauhuklassikkona, joka avaa todellisen mahdollisuuksien valtameren Remedyn tulevaisuudelle (Polygon)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Viihdeteollisuuden kriitikoiden arvioista keskiarvon laskeva Metacritic-sivusto arvottaa uutisen kirjoittamishetkellä pelin PC-version arvosanaan 92/100 ja PS5-version 88/100.

Kyseessä voi olla näillä näkymin arvostetuin suomalainen konsolipeli koskaan.

MTV Uutiset tavoitti Remedyn viestintäpäällikkö Thomas Puhan, joka kertoo ylistävän palautteen tuntuvan varsin hyvältä.

– Olemme Remedyllä aina tiedostaneet, että arvosteluilla on tärkeä merkitys pelien menestyksessä ja toki, hyvältähän tuntuu lukea positiivisia arvioita. Aika suomalaiseen tapaan me toivomme parasta ja odotetaan pahinta, mutta aika vahva luotto oli, että vastaanotto tulee olemaan erinomainen. Sen eteen on tehty valtavasti töitä ja tehdään koko ajan, Puha kertoo.

Puha myöntää, että viimeiset kuukaudet ovat olleet tiimille raskaita.

– On vaikea kuvailla miltä tuntuu työskennellä projektissa, joka on kestänyt neljä vuotta ja lopputulos on lopulta pelaajien käsissä. Se on aina melko surrealistista.

– Samalla kun söimme iltapäivällä kakkua ja otettiin lasilliset, niin puhuttiin, että pitää mennä takaisin hommiin. Ei tämä tähän lopu.

"Kyllä tässä sokka on irti, jos totta puhun"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pelin päähahmona on menestyvä New Yorkissa asuva kirjailija Alan Wake, joka on joutunut yliluonnollisten painajaisten ja tapahtumien ikeeseen.

Selviytymiskauhua ja seikkailua sekoittelevan tarinallisen toimintapelin ensimmäinen osa julkaistiin alunperin vuonna 2010. Vuonna 2012 se pienehkön jatko-osan Alan Wake's American Nightmare. Jo ensimmäinen osa keräsi faneilta aikanaan ylistyssanoja

Mutta miksi se saa jatkoa vasta nyt? Puhan mukaan suunnitelmia oli toki aiemminkin, mutta vasta nyt aika sille oli oikea.

– Alkuperäisen Alan Waken julkaisun jälkeen tuntui siltä, että moninpelit ovat se juttu, eikä yksinpelejä haluta. Vuosien saatossa yritimme tehdä Alan Wake 2:n monta kertaa, mutta kustantajat eivät olleet kiinnostuneita erinäisistä syistä.

Puhan mukaan työ ei lopu todellakaan pelin julkaisuun, vaan työtä riittää valmiin pelinkin parissa vielä tovi. Studiota työllistävät luonnollisesti pelin "kaunisvirheiden" viilailu, päivitykset, lisäsisältö ja markkinointi.