Viiden jälkeen -ohjelman mysteeripukki paljastui Alan Wake 2 -pelin tähti Ilkka Villiksi

– Se alkoi roolituspalvelun kautta, että Remedy etsi näyttelijää heidän uuteen peliinsä ja kävin koekuvauksissa. Siitä meni pari viikkoa kun Remedyn nykyinen luova johtaja Sami Järvi soitti ja pyysi käymään toimistolla, kertoo Villi. Ja loppu on historiaa. Ilkka Villistä on kasvanut Alan Wake.

– Se on sen takia, että tämä hahmo on amerikkalainen ja on kotoisin New Yorkista kuten Matthew ja se autenttisuus on kauhea tärkeää, että vaikka omasta mielestä englanti hyvin sujuu niin enhän minä amerikkalaiseksi täällä Suomessa asuessa muutu, kertoo Villi.