Teknologiayhtiö Blueforsin pääkonttori on Helsingin Pitäjänmäessä, mutta yhtiön tähtäin on noutaa jäähdytinlaitteissa tarvittavaa helium-3 -isotooppia kuusta. Yhtiön johtoon kuuluva Anssi Salmela kertoo MTV Uutisille, miksi hankkeessa on järkeä.

Suomen talouden veto on tällä hetkellä heikko, mutta kurjuuden keskeltä löytyy myös tuikkivia tähtiä.

Yksi niistä on teknologiayhtiö Bluefors, joka toimittaa teknisesti vaativia jäähdytinjärjestelmiä etenkin kvanttitietokoneiden kehittämiseen.

Kvanttitietokoneet ovat tulevaisuuden ala, joiden laskentatehon ennustetaan mullistavan esimerkiksi lääkkeiden kehitystyön – käytännössä nopeuttamalla sitä vuosilla.

Tehokkaalla laskennalla on myös hintansa: kvanttitietokoneet vaativat toimiakseen äärimmäisen alhaisia, lähes absoluuttisen nollapisteen lämpötiloja. Tässä Blueforsin laitteet ovat maailman kärkeä.

– Olemme selvä markkinajohtaja. Ja olemme myös toimija, joka skaalaa tämän tyyppisten laitteiden tekemistä ja rakentamista teollisemmaksi, sanoo tuotteista ja palveluista vastaava johtaja Anssi Salmela.

Blueforsilla on 700 työntekijää, joista noin 400 työskentelee Helsingissä. Tehtaalla sekä kehitetään että valmistetaan jäähdytinjärjestelmiä, joiden asiakaskunta ulottuu kaikkiin maanosiin.

Laitteita on menossa jopa Etelämantereelle, mutta seuraava tavoite on vieläkin kauempana.

Suomalaisyhtiö Bluefors valmistaa jäähdytysjärjestelmiä etenkin kvanttitietokoneisiin.Bluefors

Helium-3 on kevyttä ja kallista

Bluefors käyttää laitteissaan kahta helium-isotooppia. Näistä helium-4 on vappupalloista tuttua kaasua, jota syntyy runsaasti teollisen jalostuksen sivutuotteena.

Helium-3 taas on paljon harvinaisempaa. Sitä on luonnossa vähän, ja ainoa varsinainen tuotantotapa liittyy ydinreaktioihin.

Käytännössä kyse on fuusioenergian tutkimuksesta tai ydinaseiden valmistuksesta. Hankintakanavat on ymmärrettävästi harvassa.

Silti Bluefors saa tällä hetkellä riittävästi helium-3:a omaan käyttöönsä. Tavoite on kuitenkin skaalata toimintaa ylöspäin, joten yhtiö etsii uusia helium-3:n lähteitä. Niistä tärkein sattuu löytymään Kuusta.

Bluefors kertoo tehneensä sopimuksen avaruusyhtiö Interlunen kanssa, jonka tarkoituksena on louhia helium-3:a ja muita raaka-aineita kuuhun sijoitettavien robottien avulla.

Yhtiö on sopinut ostavansa helium-3:a vuosina 2028–2037 noin 10 000 litraa vuodessa. Sopimuksen arvo on satoja miljoonia dollareita.

Hanke kuulosta tieteisfiktiolta, mutta miksi siinä on järkeä?

– Helium 3 on sillä tapaa oivallinen raaka-aine avaruudesta hakemiseen, että se on erittäin arvokasta ja erittäin kevyttä. Se on ihan oikeasti toimiva ratkaisu, kun skaala on riittävän suuri, Salmela sanoo.

Hän korostaa, että ratkaisu on yhtiölle käytännöllinen. Kvanttitietokoneet ovat vasta kehityskäyränsä aluesa, ja tarve tehokkaille jäähdytysjärjestelmille vain kasvaa jatkossa.

Kyse on siis varautumisesta tulevaisuuteen.

Kannattava yhtiö alalla, joka nielee miljardien eurojen edestä investointeja

Esimerkiksi jättirahoituksen saanut suomalainen kvanttitietokoneinen kehittäjä IQM kuuluu Blueforsin asiakkaisiin. Joukossa on myös IBM:n kaltaisia jättiläisiä sekä iso liuta yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.

– Oma suosikkini on kosmisen taustasäteilyn mittaus, jota asiakkaat tekevät. Chilen Atacaman aavikolla on noin 5000 metrin korkeudessa paljonkin meidän laitteita, Salmela sanoo.

Blueforsin tuotteella jäähdytetään herkkiä sensoreita, joilla mitataan kosmista taustasäteilyä. Tehtävä ei ole yhtään vähempää kuin selvittää, mistä maailmankaikkeus on alkanut.

Kvanttitietokoneiden kehittäminen on vielä toistaiseksi miljardien kehitysbudjetteja nielevää tulevaisuuden bisneksen rakentamista.

Tässäkin Bluefors on poikkeus: jo vuonna 2008 perustettu yhtiö on ollut alkuajoista lähtien kannattava. Viime vuonna yhtiö teki noin 160 miljoonan euron liikevaihdoilla noin 20 prosenttia liikevoittoa.

– Kyllä me näemme, että kasvu jatkuu ja se pohjautuu kvanttitekniikkaan. Sitä mukaa, kun tarve kasvaa, niin pyrimme kaikin keinoin vastaamaan, Salmela sanoo.