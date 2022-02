Suomalaisupseerin mukaan Venäjä tarvitsee lisää joukkoja jatkaakseen hyökkäystä: "Ukraina tekee ankaraa vastarintaa"

– Näyttää siltä, että tämän päivän aikana Venäjän eteneminen kohti Kiovaa on ollut varsin hidasta. Ukraina on mitä ilmeisimmin pystynyt edelleen tekemään ankaraa vastarintaa, Pihlajamaa toteaa MTV Uutisten lähetyksessä.

– Venäjä ei ole saavuttanut kaikkia niitä tavoitteita, joita se on itselleen asettanut. Todennäköisesti se on odottanut hiukan nopeampaa etenemistä kohti Kiovaa. Venäjälle alku on ehkä ollut lievä pettymys, Pihlajamaa jatkaa.