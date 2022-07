Kykeneekö Ukraina tällä hetkellä suureen vastahyökkäykseen? Everstiluutnantti MTV Uutisille: "Pala palalta pieniä hyökkäyksiä"

Ukraina on itse viestinyt säännöllisesti ryhtyvänsä pian suureen vastahyökkäykseen maan itäosissa. Ukraina on tehnyt pieniä alueellisia vastahyökkäyksiä esimerkiksi Hersonin seudulla.

– Ukrainan johto viestii, että Ukraina lähtee vastahyökkäykseen. Käytännössä he eristävät taistelualueita esimerkiksi tuhoamalla siltoja Dneprin (joki) pohjoispuolella. Siellä he ovat viimeisen kuukauden aikana tehneet pala palalta pieniä hyökkäyksiä, Pesu sanoo.

Loppuuko Venäjältä voima?

– Tällä hetkellä he ovat Deonbassin alueella, mihin he keskittivät huhtikuussa päävoimansa. Huhtikuusta asti he ovat hyökänneet siellä hitaasti tuhoamalla infrastruktuuria kaupunki kaupungilta, kylä kylältä. Tällä hetkellä he eivät näytä edelleenkään etenevän, mutta tilannehan ei ole ratkaistu, Pesu summaa.