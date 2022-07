Suomalaistykki hämmästytti poikkeuksellisella suorituksellaan – lajinvaihto toi mukanaan kammotreenit: "Kohta lähtee taju"

Kovaa harjoittelua

Maksimisuoritusta haetaan kovalla työnteolla ja kesällä kovien kisojen kautta. Treenejä, joissa on tuntunut pahalta, on tullut varsinkin kahden viime vuoden aikana tehtyä runsaasti.

– On joitain treenejä, mitä jännittää viikkoja etukäteen. Kärsimyksen aika on harjoituksen jälkeen noin 20 minuuttia. Sen jälkeen on kyllä hyvä olo, kun niistä on selvinnyt.