Jose Mourinhon toiminnalle täystyrmäys, suomalaisasiantuntija vaatii huippuluotsille kovaa sanktiota – "Häpeällistä"

– Mun mielestä Mourinhon toiminta oli sopimatonta ja häpeällistä. Hänhän on Roomassa lähestulkoon fudisjumalan asemassa. Sitä kautta hän näyttää esimerkkiä koko maailmalle, Vuorela kritisoi.

– Rikosoikeudessa harkitusta rikoksestakin saa isomman tuomion. Jos hän tunti ottelun jälkeen odottaa parkkihallissa ja aukoo siellä päätään, niin silloin kyse on "harkitusta rikoksesta". Toivon UEFA:n puuttuvan asiaan niin kovalla kädellä, että kaikki huomaisivat, ettei noin kannata tehdä. Pelkään, että tästä tulee joku nahkapäätös ja Mourinho voi saada 1-2 matsin toimitsijakiellon.

Vuorela näkee, että Mourinhon antama esimerkki on osaltaan toiminut katalyyttinä Roma-fanien toiminnalle.

– Se on nimenomaan käynnistänyt tämän kaiken. Vaikka hän ei käskytä faneja mihinkään, hän antaa omalla toiminnallaan esimerkin ja kertoo faneille, että erotuomaria voi kohdella miten vain, Vuorela näkee.

Tuomarit lehdistötilaisuuteen?

"Puhutaan isosta ongelmasta"

– Kyllä tästä puhutaan isosta ongelmasta. Siellä käsiteltiin paljon sellaisia asioita, joissa erotuomareita kohdeltiin huonosti. Suomessa ja maailmalla on se ongelma, etteivät rangaistukset ole riittävän kovia. Jos nyt kuvitellaan, että Mourinho saisi vaikka kymmenen ottelun toimitsijakiellon, kyllä se seuraavalla kerralla pistäisi sekä Mourinhon että muutaman muunkin miettimään, että kannattaako ihan oikeasti toimia noin, Vuorela toteaa.

– Yleisellä tasolla erotuomareiden asema on paljon parantunut, mutta tällaisiin yksittäisiin tapauksiin, joita tulee liian usein Suomessa ja maailmalla, pitäisi pystyä puuttumaan niin kovaa, että ne saisi pois.

"Ehkä silloin oli enemmän reiluja jätkiä"

Vuorela tiedostaa, että maailma on muuttunut hänen aktiiviajoistaan huomattavasti. Viime vuosina sosiaalinen media on nostanut entistä enemmän päätään monella eri saralla, mikä on osaltaan luonut jalkapallofaneille täysin uudenlaisia tapoja kritisoida tuomareita.