VAR-teknologia eli videotuomarointi jakaa suomalaisessa jalkapalloilussa mielipiteitä. Palloliiton teettämän kyselyn mukaan jalkapallon sidosryhmissä 56 prosenttia kannattaa VAR-tuomarointia.

Kysely teetettiin muun muassa kotimaisen jalkapallon seuratoimijoille, erotuomareille, kannattajille ja valmentajille.

Kyselyyn vastanneista 468 (56 prosenttia) kannatti VARin käyttöönottoa, 367 (44 %) puolestaan vastusti sitä.

Erotuomareista noin 93 prosenttia vastasi VAR:lle kyllä. Myös valtaosa, yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista valmentajista oli VARin puolella.

Seuratoimijat suhtautuivat VARin tuloon nihkeämmin. Heistä 70 prosenttia vastusti uudistusta. Kannattajaryhmien vetäjistä 75 prosenttia suhtautui VARin tuloon kielteisesti.

Päätöksiä VARin käyttöönotosta kotimaiseen jalkapalloliigaan ei ole vielä tehty. Asian harkinta ja mahdollinen valmistelu liigan ja Palloliiton yhteistyönä jatkuu.