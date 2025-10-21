Kotimaisen jalkapalloliigan mestaruus- ja mitalikamppailut huipentuvat syksyn viimeisille ottelukierroksille. Koska peleissä on panosta, on todennäköistä, että miesten liigassa tehdään uusi katsojaennätys.
Liigahistorian kausikohtainen yleisöennätys on vuodelta 2007, jolloin ottelujen yleisökeskiarvo oli 2 976 katsojaa. Myös koko suomalaisen jalkapallohistorian pääsarjan katsojaennätys 3 071 vuodelta 1967 on uhattuna.
Jalkapalloliigan ottelukohtainen yleisökeskiarvo kuluvalla kaudella on 3 076 katsojaa. Suomen mestaruudesta kamppailee periaatteessa vielä viisi seuraa.
– Jalkapallon kasvupotentiaali Suomessa näyttää erittäin suurelta, kehuu tiedotteessa liigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa.
Liiga jatkuu keskiviikkona mestaruussarjan otteluilla Inter–Gnistan ja HJK–SJK. Mestaruussarjan viimeinen kierros pelataan 9. marraskuuta.