Suomalaisten suosimalla lomasaarella Teneriffalla kuohuu. Turistijoukkoa uhkaa Espanjan santarmilaitoksen Guardia civilin mukaan jopa 60 000 euron sakko delfiinien ja valaiden kanssa uimisesta Teneriffan etelärannikolla.
Kanariansaariin kuuluvalla Teneriffalla ryhmä turisteja jäi kiinni ankarasti kielletystä asiasta. Turistit ikuistuivat kuviin uimassa valaiden ja delfiinien seassa.
Merinisäkkäiden häiritseminen erityisellä suojelualueella on Espanjan lain nojalla ehdottomasti kiellettyä.
Paikallismedioiden sekä Guardia civilin julkaiseman tiedotteen mukaan tilanne tapahtui syyskuun puolivälissä Playa de Las Americasin turistikohteen lähettyvillä.
Turistit olivat liikkeellä veneillä, ja hyppäsivät uimaan merinisäkkäiden sekaan. Tiukalla lailla halutaan suojella merinisäkkäitä. Viranomaiset onnistuivat tunnistamaan turistien käyttämät veneet ja pääsivät näin tekijöiden jäljille.
Yhteensä seitsemää matkailijaa uhkaavat nyt tuntuvat sakot. Turistit ovat kertoneet, etteivät olleet tietoisia lain asettamista rajoista.
Espanjan viranomaisten mukaan tietämättömyys ei kuitenkaan ole hyväksyttävä syy rikkoa lakia.
Guardia civil on muistuttanut, että uiminen villien eläinten seassa voi vaarantaa sekä eläimet että turistit.
0:30Katso myös: Turisti tankotanssi lipputangolla Turkissa – uhkaa vuosien vankeusrangaistus.