Balilla turistit rikkovat koronarajoituksia ja kuvaavat pornoa – "Voisivatko he osoittaa vähän empatiaa?"

Vaikka Indonesiassa on ollut koronapandemian aikana monenlaisia rajoituksia, niin maassa olleiden turistien on annettu pysyä. Osalla turisteista tuntuu kuitenkin olevan vaikeuksia noudattaa vallitsevia koronarajoituksia, kuten maskipakkoa.

– Kyllä, ulkomaalaiset tuovat meille tuloja, mutta heidän tapansa toimia asettaa vaaraan paikalliset, jotka työskentelevät heidän kanssaan. Voisivatko he osoittaa vähän empatiaa?, kysyy balilainen poliitikko Niluh Djelantik The Guardianin mukaan.

Seksiä pyhällä vuorella

Tänä vuonna saarelta on karkotettu eri syistä yhteensä 60 turistia huhtikuun alkuun mennessä, Balipost kertoo . Vuonna 2019 karkotettuja oli yhteensä 272, mutta myös turistien määrä oli tuolloin suurempi.

Osa sääntöjen rikkojista on poistunut maasta itse. Maisemaa vaihtoi esimerkiksi Gunung Batur -tulivuorella pornoa kuvannut venäläinen pariskunta, uutisoi muun muassa The Sun. Indonesian viranomaiset etsivät heitä aikansa. Luvassa olisi ollut korkeintaan kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeustuomio. Gunung Batur on osalle balilaisista pyhä.