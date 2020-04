Vesipiippu vei telkien taakse: Seitsemän ranskalaisturistin viaton illanvietto lomasaarella päättyi poliisien koronaratsiaan

Phuketin saari on suljettu

Thaimaa on ottanut kovat keinot käyttöön koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Matkustajalennot ovat tällä hetkellä kiellettyjä. Kaikki ei-välttämättömät yritykset ja kaupat on toistaiseksi suljettu, myös kasvosuojat ovat pakollisia kaikille. Maassa on myös voimassa kansallinen ulkonaliikkumiskielto iltakymmenestä eteenpäin.

Suomalaisten suosima lomakohde Phuketin saari on yksi pahimmin koronaviruksesta kärsivistä paikoista Thaimaassa. Phuketissa on todettu 140 tartuntaa. Saarelta poistuminen tai sinne tuleminen on kielletty, rannat on suljettu, ja iltaisin ulkona liikkuminen on kielletty.