Suomalaisten maitotilojen hiilijalanjälki on alle kansainvälisen keskiarvon – löytyykö monimuotoisuudesta maatalouden kilpailuvaltti?

Näin arvioidaan tilojen toimintatapoja, ympäristönhoitoa ja viljelykulttuuria selvittäneissä raporteissa. Aineisto on kerätty Arlan maitotiloilta.

Arla teki biodiversiteettiselvitystä tänä kesänä 30:lla suomalaisella tilalla. Tiloista 15 on luomutiloja ja 15 tavanomaisia tiloja.

Lehmistä liikkuva väärä tieto harmittaa

Selvitysten mukaan laiduntava lehmä on tehokas monimuotoisuuden lisääjä. Laidunnus parantaa maan rakennetta ja lisää biodiversiteettiä.

– Että Suomessa lehmiä pidetään vain sisällä ja ne ei ikinä laidunna ja niillä ei ole ikinä mitään kivaa. On myös talviulkoilua meillä, pari kolme kertaa viikossa ulkoilevat talvella, mitä kovempi pakkanen sen paremmin ne viihtyy ulkona, sorkat puhdistuu ja mieli virkistyy, Rouvinen sanoo.

Hiilijalanjälki on kohtuullinen ja monimuotoisuutta löytyy. Viljelykasveja ja karjarotuja on vertailumaita enemmän, pientareet saavat kukkia ja tiloilla on muitakin kuin tuotantoeläimiä.