Maaperän hiilensodinta ei ole vain viherpiipertäjien juttu – maa- ja metsätalousministeri Leppä: "Viljelijöillä ja metsänomistajilla on ässät hihassa"

Seleniuksella on noin 100 hehtaaria peltoa Espoon Röylässä. Seleniuksen mukaan yksi tärkeimmistä asioista on pitää pellot vihreinä ympäri vuoden. Tällä tavalla maaperä voi mahdollisimman hyvin, sekä sitoo hiilidioksidia ilmakehästä.

Maaperässä potentiaalia



– Nyt me täällä etsimme ja esittelemme keinoja jolla hiilensidontaa voitaisiin vielä tehostaa tästä eteenpäin. Viljelijöillä ja metsänomistajilla on ässät hihassa, Leppä painottaa MTV Uutisille.

Magnus Selenius on tyytyväinen siihen, että maaperän hiilensidonta on kokouksen keskiössä.

– Se on hyvä, että siihen on herätty korkeallakin taholla. Ei ajatella että se on yhden ja toisen viherpipertäjän mietintöjä, vaan laajalti mietitään, että tässä on mahdollisuus. Eikä vain ilmaston kannalta vaan myös viljelijän kannalta, että viljelijä voi tehdä omaksi hyväkseen tätä, Selenius sanoo.

Suomen ruoantuotannon puhtaus on valttia



– Me emme käytä antibiootteja, kun aivan olemattoman vähän. Me emme käytä hormoneja kasvatukseen ja niin edelleen. Meillä on sioilla saparot ja kanoissa nokat, mikä ei ole tavanomaista maailmalla. Sen vuoksi ehdottomasti on paikkansa suomalaiselle ruoantuotannolle jatkossakin. Tämän me kyllä hyvin selkeästi jälleen kerran kerromme kollegoille, Leppä lopettaa.