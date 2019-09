Suomalaisten lihankulutuksessa tapahtumassa yllättävä käänne – asiantuntija: "Kasvispohjaiset korvikkeet viimeinen niitti"

Sianlihan kulutus on ollut laskussa jo pidempään, mutta PTT:n mukaan myös naudanlihan kulutus vähenee tänä vuonna ja samaan aikaan siipikarjanlihan kulutuksen kasvu pysähtyy.

– Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on ollut yksi keskeisimmistä ruokatrendeistä viime vuosina, joten kulutuksen kasvun pysähtyminen ravistelee lihamarkkinoita, PTT kirjoittaa.

Yhdeksi syyksi lihan kulutuksen vähenemiseen PTT nostaa kasvisten kulutuksen lisääntymisen ja kasvipohjaisten lihankorvikkeiden ilmestymisen kauppojen hyllyihin. PTT:n mukaan terveys- ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen kulutuspäätöksissä on kasvattanut nopeasti kasvipohjaisten tuotteiden markkinoita.

PTT:n tutkimusjohtajan Hanna Karikallion mukaan kasvisten kulutus on kasvanut voimakkaasti jo useamman vuoden ajan. Hän ei halua puhua kasvisbuumista, koska kyseessä on pidempikestoinen trendi, jossa kasvisten määrä lautasella lisääntyy.

– Nyt kun markkinoille on tullut lisäksi lihaa korvaavia kasvipohjaisia tuotteita, ne ovat tavallaan viimeinen niitti sille, että lihan kulutus kääntyy oikeasti laskuun, Karikallio sanoo STT:lle.

Pellervon taloustutkimuksen mukaan lihan kokonaiskulutus vähenee myös ensi vuonna. Karikallion mukaan on silti vielä vaikea sanoa, onko lihan menekki kääntymässä pysyvämmin laskuun.

Maitotuotteita korvataan kaurajuomilla ja muilla kilpailevilla tuotteilla



Lihan kulutus on lisääntynyt Suomessa huomattavasti vuosikymmenien kuluessa. Lihatiedotuksen mukaan suomalaiset kuluttivat vuonna 1970 keskimäärin 50 kiloa lihaa. Viime vuonna vastaava lukema oli jo runsaat 81 kiloa.

Aiemminkin on ollut yksittäisiä vuosia, jolloin lihan kulutus on vähentynyt, mutta pidemmällä aikavälillä trendinä on ollut kulutuksen lisääntyminen.