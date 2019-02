Suomalaisten kirjoittajien kysyntä kasvaa USA:ssa – Kalle Oskari Mattila vertaa elämäänsä Sinkkuelämän Carrieen: "Kirjallisuusagentit lähettelevät viestejä perääni"

New Yorkissa asuva Kalle Oskari Mattila avaa silmänsä puolilta päivin ja kävelee viereisen korttelin Starbucksiin. Mattila on valvonut myöhään, sillä hän opettaa iltaisin luovaa kirjoittamista amerikkalaisille ja kirjoittaa. Mattila tilaa aina saman kahvin – jättimäisen Americanon pienellä tilkalla mantelimaitoa.

Mattilan naapurusto edustaa vanhaa New Yorkia ja ikkunan alla kuvataan usein TV-sarjoja. Mattila on yksi suomalaisista nousevista kirjoittajista.

– Kirjoitan parhaiten öisin, joten kahvin kulutukseni on kymmenkertaistunut New Yorkiin muuton jälkeen, Mattila kertoo.

Kofeiini on pitänyt virkeänä, sillä neljän New Yorkin vuoden aikana Mattilan tekstejä on julkaistu muun muassa arvostetuissa New York Timesissa, The Atlanticissä ja The Paris Review -kirjallisuuslehdessä.